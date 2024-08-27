ВСУ под Курском за сутки потеряли до 400 бойцов, 30 единиц бронетехники и HIMARS
ВС Украины за минувшие сутки потеряли в курском приграничье до 400 человек личного состава и 30 единиц бронетехники, включая РСЗО HIMARS. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортёр, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО HIMARS производства США и два миномёта», — указано в докладе ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили о том, как бойцы мотострелкового батальона группы «Север» ВС РФ пресекли попытку прорыва отрядов противника в село Малая Локня в Курской области. Наши военнослужащие использовали в качестве форта здание ИК №11, откуда, предварительно, были эвакуированы сотрудники и арестанты. Заняв удачные оборонительные рубежи, российское подразделение доблестно отбило натиск превосходящего по численности врага.
Telegram / Владимир Зеленский