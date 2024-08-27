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27 августа, 09:14

Армия России освободила Орловку в ДНР

Бойцы российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населённый пункт Орловка в Донецкой Народной Республике, откуда ВСУ снимали резервы для операции в Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ на 27 августа.

«Подразделения группировки войск «‎Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Орловка ДНР», — отметили в ведомстве.

Командиры ВСУ наплевали на потерю земель и стянули "элитные" батальоны из ДНР к Курску
Командиры ВСУ наплевали на потерю земель и стянули "элитные" батальоны из ДНР к Курску

Ранее сообщалось, что украинские солдаты начали ретироваться с позиций в восточной части села Карловка в ДНР. На данном участке фронта ВСУ лишились значительной части логистических путей. В связи с этим у Киева попросту нет возможности перебросить сюда дополнительные силы.

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Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Андрей Бражников
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