Бойцы российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населённый пункт Орловка в Донецкой Народной Республике, откуда ВСУ снимали резервы для операции в Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ на 27 августа.

Командиры ВСУ наплевали на потерю земель и стянули "элитные" батальоны из ДНР к Курску

Командиры ВСУ наплевали на потерю земель и стянули "элитные" батальоны из ДНР к Курску

Ранее сообщалось, что украинские солдаты начали ретироваться с позиций в восточной части села Карловка в ДНР. На данном участке фронта ВСУ лишились значительной части логистических путей. В связи с этим у Киева попросту нет возможности перебросить сюда дополнительные силы.