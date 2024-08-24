«Не выдерживают натиска»: Стало известно о бегстве украинских солдат с ряда позиций в ДНР
ТАСС: ВСУ начали ретироваться с позиций в восточной части села Карловка в ДНР
Украинские солдаты начали ретироваться с позиций в восточной части села Карловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В Карловке противник не выдерживает натиска, с части позиций [солдаты ВСУ] просто бегут», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на данном участке фронта ВСУ лишились значительной части логистических путей. В связи с этим у украинской стороны попросту нет возможности перебросить сюда дополнительные силы.
Как уже сообщал Life.ru, российские войска неудержимо теснят ВСУ в ДНР, освобождая один населённый пункт за другим каждый день. Так, 19 августа стало известно о взятии под контроль Артёмово и Нью-Йорка, 20 августа российские бойцы освободили Новгородское, разбив крупную группировку противника, 21 августа в зону влияния ВС РФ перешёл населённый пункт Желанное, а 22 августа под наш контроль перешёл населённый пункт Межевое.
Telegram / V_Zelenskiy_official