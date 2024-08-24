Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 14:21

«Не выдерживают натиска»: Стало известно о бегстве украинских солдат с ряда позиций в ДНР

ТАСС: ВСУ начали ретироваться с позиций в восточной части села Карловка в ДНР

Украинские солдаты начали ретироваться с позиций в восточной части села Карловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Карловке противник не выдерживает натиска, с части позиций [солдаты ВСУ] просто бегут», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данном участке фронта ВСУ лишились значительной части логистических путей. В связи с этим у украинской стороны попросту нет возможности перебросить сюда дополнительные силы.

Как уже сообщал Life.ru, российские войска неудержимо теснят ВСУ в ДНР, освобождая один населённый пункт за другим каждый день. Так, 19 августа стало известно о взятии под контроль Артёмово и Нью-Йорка, 20 августа российские бойцы освободили Новгородское, разбив крупную группировку противника, 21 августа в зону влияния ВС РФ перешёл населённый пункт Желанное, а 22 августа под наш контроль перешёл населённый пункт Межевое.

Российские бойцы зажали ВСУ в полукольцо в Новогродовке ДНР
Российские бойцы зажали ВСУ в полукольцо в Новогродовке ДНР
Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров