«Не выдерживают натиска»: Стало известно о бегстве украинских солдат с ряда позиций в ДНР

Украинские солдаты начали ретироваться с позиций в восточной части села Карловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Карловке противник не выдерживает натиска, с части позиций [солдаты ВСУ] просто бегут», — сказал собеседник агентства.