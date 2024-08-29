В МИД РФ обвинили ВСУ в похищении жителей курского приграничья
Посол Мирошник: ВСУ вывозят жителей Курской области в неизвестном направлении
Украинские военные похищают мирных жителей Курской области. Москва располагает данными об этих преступлениях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» — подчеркнул посол в беседе с РИА «Новости».
Мирошник добавил, что подразделения ВСУ ведут себя как настоящие террористы. По его словам, бойцы не придерживаются каких-либо норм и не сообщают родственникам или властям, что куряне находятся, а действуют скрытно.
Представитель МИД РФ указал, что уже составлены предварительные списки пропавших, но они не окончательные. По его словам, этой ситуацией активно занимаются Минобороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», — пояснил Мирошник.
Ранее Life.ru писал, что эвакуированные жители Суджанского района в Курской области сплавлялись по реки с детьми и прятались в кустах, когда ВСУ вторглись в регион. По словам местных жителей, украинские военные стреляли во всё, что только двигалось. Между тем в МИД отметили, что с местными жителями сильно осложнена связь после вторжения украинских войск в приграничные районы региона.
Telegram / Алексей Смирнов