Украинские военные похищают мирных жителей Курской области. Москва располагает данными об этих преступлениях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» — подчеркнул посол в беседе с РИА «Новости».

Мирошник добавил, что подразделения ВСУ ведут себя как настоящие террористы. По его словам, бойцы не придерживаются каких-либо норм и не сообщают родственникам или властям, что куряне находятся, а действуют скрытно.

Представитель МИД РФ указал, что уже составлены предварительные списки пропавших, но они не окончательные. По его словам, этой ситуацией активно занимаются Минобороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.