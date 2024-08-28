Пленный боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских под Курском Пленный Лабунский: Командование ВСУ приказало убивать мирных в Курской области 28 августа, 17:35 Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский признался, что перед наступлением на Курскую область командование приказало расстреливать всех гражданских, которые попробуют оказать сопротивление. Видео допроса украинского бойца публикует Минобороны РФ.

Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Если окажут [мирные жители] сопротивление, начальство сказало их расстреливать», — сказал пленный.

По его словам, он якобы был простым водителем военной техники, причём вверенная ему машина постоянно ломалась. На его просьбы дать время на ремонт командир ответил отказом и отправил в бой со словами: «У нас людей нет!»

Ранее военнопленный боец ВСУ Николай Тяжкороб рассказал, что украинские солдаты вели себя как дикари во время попытки прорыва в Курскую область, они занимались грабежом у местного населения, хулиганством и издевательствами. По его словам, бойцы ВСУ ломали двери, врывались в дома и магазины, забирали всё: «шмон наводили» и мародёрствовали.

Авторы Татьяна Миссуми