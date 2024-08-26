Хуже немцев: Россиянка поведала о военном преступлении ВСУ в Курской области
РИАН: Наёмник расстрелял девушку в Курской области, назвавшую его фашистом
Бойцы ВСУ вместе с иностранным наёмником устроили расстрел гражданских в селе Нелли Суджанского района Курской области. Об этом сообщила эвакуировавшаяся из населённого пункта местная жительница.
«В селе осталось около десяти человек. Мама с сестрой уехали раньше, а я ещё несколько дней жила в подвале. Как-то раз увидела троих ВСУушников: двух украинцев и одного наёмника, не говорившего по-русски. Они направились к дому моей 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев. Девушку расстреляли — прямо на глазах у меня и её младшей сестры. Та испугалась и убежала, что с ней произошло дальше, не знаю», — приводит слова очевидицы РИА «Новости».
Впрочем, недавно командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что в курском приграничье всё больше военнослужащих ВС Украины сдаются на милость российских бойцов. Офицер подчеркнул, что большинство делают это добровольно.
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