Хуже немцев: Россиянка поведала о военном преступлении ВСУ в Курской области

«В селе осталось около десяти человек. Мама с сестрой уехали раньше, а я ещё несколько дней жила в подвале. Как-то раз увидела троих ВСУушников: двух украинцев и одного наёмника, не говорившего по-русски. Они направились к дому моей 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев. Девушку расстреляли — прямо на глазах у меня и её младшей сестры. Та испугалась и убежала, что с ней произошло дальше, не знаю», — приводит слова очевидицы РИА «Новости».