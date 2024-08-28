«Прятались в кустах»: Жители Курской области рассказали, как им едва удалось спастись от ВСУ
Эвакуированные куряне рассказали, что спасались от бойцов ВСУ вплавь по реке
Эвакуированные жители Суджанского района Курской области рассказали, что им пришлось спасаться от ВСУ, сплавляясь по реке с детьми и прячась в кустах, когда к ним нагрянули украинские солдаты, стрелявшие во всё, что движется. Об этом сообщает РИА «Новости».
В беседе со следователем СК РФ местная жительница Алина рассказала, что украинские бойцы во время своего вторжения перерезали людям путь к отступлению, из-за чего её знакомые, пытавшиеся уехать на машине через село Гуево, угодили под обстрел ВСУ, расположившихся в соседнем посёлке Гончаровка. Водителя слегка задело, а его жену оглушило.
«Люди выходили, через Гончаровку нельзя, они пешком: из Гуева вплавь и на лодке через реку, и по лесу выходили на Плёхово. С детьми и оттуда наши волонтёры связывались с ними на машинах на свой страх и риск, приезжали и забирали», — вспоминает очевидица.
Другая эвакуированная жительница Нина рассказала, что не помнит, закрыла ли она дверь в свой дом, поскольку всё, что было в её голове на тот момент — оглушительный звук стрельбы.
«Выбежали в огороды, в кустах сидели, пережидали. А они (ВСУ, — Прим. Life.ru) стреляли. Вниз по улице съехали и там стреляли», — сообщила она военному следователю.
По информации на 21 августа, действия украинской армии в ходе своего вторжения в Курскую область привели к смерти 31 человека, ещё 143 — ранены. В МЧС отметили, что более 121 тысяч человек были отселены из девяти приграничных районов области. Также там рассказали, что более 10 тысяч эвакуированных жителей региона сейчас остаются в ПВР.
Telegram / Алексей Смирнов