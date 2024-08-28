«Прятались в кустах»: Жители Курской области рассказали, как им едва удалось спастись от ВСУ

Эвакуированные жители Суджанского района Курской области рассказали, что им пришлось спасаться от ВСУ, сплавляясь по реке с детьми и прячась в кустах, когда к ним нагрянули украинские солдаты, стрелявшие во всё, что движется. Об этом сообщает РИА «Новости».

В беседе со следователем СК РФ местная жительница Алина рассказала, что украинские бойцы во время своего вторжения перерезали людям путь к отступлению, из-за чего её знакомые, пытавшиеся уехать на машине через село Гуево, угодили под обстрел ВСУ, расположившихся в соседнем посёлке Гончаровка. Водителя слегка задело, а его жену оглушило.

«Люди выходили, через Гончаровку нельзя, они пешком: из Гуева вплавь и на лодке через реку, и по лесу выходили на Плёхово. С детьми и оттуда наши волонтёры связывались с ними на машинах на свой страх и риск, приезжали и забирали», — вспоминает очевидица.

Другая эвакуированная жительница Нина рассказала, что не помнит, закрыла ли она дверь в свой дом, поскольку всё, что было в её голове на тот момент — оглушительный звук стрельбы.