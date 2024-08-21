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Регион
21 августа, 13:42

Эвакуированных из Курской области вызвались приютить 56 регионов России

Эвакуированных из Курской области местных жителей готовы принять в 56 регионах России в связи с атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

«На сегодняшний день в 56 субъектах спланированы и готовы к приёму 490 ПВР общей вместимостью более 44 тысячи человек», — указал Шаров в беседе с журналистами.

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Напомним, что украинские войска 6 августа атаковали Курскую область, бои в приграничных районах региона продолжаются до сих пор. По данным медицинских служб региона, более 30 человек убиты и 143 ранены в результате вылазки противника под Курском. А в МЧС отметили, что более 121 тысяч человек отселили из девяти приграничных районов Курской области.

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Telegram / Алексей Смирнов

Дарья Нарыкова
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