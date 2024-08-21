Эвакуированных из Курской области вызвались приютить 56 регионов России

Эвакуированных из Курской области местных жителей готовы принять в 56 регионах России в связи с атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

«На сегодняшний день в 56 субъектах спланированы и готовы к приёму 490 ПВР общей вместимостью более 44 тысячи человек», — указал Шаров в беседе с журналистами.