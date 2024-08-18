Курянам упростили условия и процесс получения выплат
Минцифры РФ: Жителям Курской области нужно повторно подать заявления на выплаты
Жители Курской области теперь могут легко оформить денежные выплаты благодаря упрощённым условиям, объявленным Министерством цифрового развития России. На портале "Госуслуги" они получили уведомление, в котором говорится о необходимости повторного оформления заявлений. Этот шаг поможет ускорить процесс получения выплат для более широкого круга граждан, сообщает пресс-служба Минцифры.
"При этом некоторые граждане получили отказ из-за ошибок в заявлении. Частая причина — совпадение адреса регистрации с адресом фактического нахождения, который указан в заявлении. Просьба подать заново корректные заявления, внимательно проверив их перед отправкой", — пояснили в министерстве.
Минцифры также отметило, что выплаты доступны для жителей — как постоянных, так и временно зарегистрированных на затронутых территориях. При этом если заявление уже было подано и не был получен отказ, то рекомендуется просто дождаться его рассмотрения.
Вся страна сплотилась вокруг Курской области, жители которой пострадали в результате действий ВСУ. Курянам активно помогает не только государство, но и волонтёры, знаменитости, общественные организации и главы российских регионов. Многие жители Курской области выехали в соседние регионы, где их обеспечили всем необходимым. Не оставили в беде и животных: партия "Новые люди" запустила акцию, которая направлена на помощь и поддержку животных из регионов РФ с напряжённой обстановкой.
Агентство "Москва"