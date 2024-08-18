Курянам упростили условия и процесс получения выплат

Жители Курской области теперь могут легко оформить денежные выплаты благодаря упрощённым условиям, объявленным Министерством цифрового развития России. На портале "Госуслуги" они получили уведомление, в котором говорится о необходимости повторного оформления заявлений. Этот шаг поможет ускорить процесс получения выплат для более широкого круга граждан, сообщает пресс-служба Минцифры.

"При этом некоторые граждане получили отказ из-за ошибок в заявлении. Частая причина — совпадение адреса регистрации с адресом фактического нахождения, который указан в заявлении. Просьба подать заново корректные заявления, внимательно проверив их перед отправкой", — пояснили в министерстве.