Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что правительство его страны не несёт ответственности за немецкие танки в приграничных районах Курской области. По его словам, Киев вправе самостоятельно распоряжаться техникой, которую получили ВСУ.

"Оружие стало собственностью Украины, которая защищает себя от нападения и реализует своё право на самооборону", — сказал Линднер в интервью швейцарской радиостанции SRF.

Также он раскритиковал Швейцарию за то, что она запрещает ФРГ передавать Киеву швейцарскую военную технику. По мнению министра, отказ Запада от военной поддержки Незалежной поставит под угрозу свободу и международный порядок. В особенности такой сигнал станет разрушительным для Чехии, Польши, стран Балтии и Скандинавии, которым, как считает Линднер, якобы угрожает Россия.

На днях немецкие СМИ писали, что ВСУ при наступлении в Курской области использовали немецкие танки Wisent, созданные на базе Leopard. Также сообщалось о применении немецких БМП Marder.