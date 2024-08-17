В ФРГ заявили, что не несут ответственности за немецкие танки в Курской области
Министр финансов ФРГ Линднер: ВСУ могут использовать немецкое оружие, как хотят
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что правительство его страны не несёт ответственности за немецкие танки в приграничных районах Курской области. По его словам, Киев вправе самостоятельно распоряжаться техникой, которую получили ВСУ.
"Оружие стало собственностью Украины, которая защищает себя от нападения и реализует своё право на самооборону", — сказал Линднер в интервью швейцарской радиостанции SRF.
Также он раскритиковал Швейцарию за то, что она запрещает ФРГ передавать Киеву швейцарскую военную технику. По мнению министра, отказ Запада от военной поддержки Незалежной поставит под угрозу свободу и международный порядок. В особенности такой сигнал станет разрушительным для Чехии, Польши, стран Балтии и Скандинавии, которым, как считает Линднер, якобы угрожает Россия.
На днях немецкие СМИ писали, что ВСУ при наступлении в Курской области использовали немецкие танки Wisent, созданные на базе Leopard. Также сообщалось о применении немецких БМП Marder.
К слову, удары внутри РФ с помощью немецкого оружия абсолютно законными ранее назвал парламентарий от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. По его мнению, вопрос о том, задействовано ли западное оружие, не возникает в связи с тем, что после доставки оно "становится украинским".
Напомним, что ВСУ зашли на территорию РФ и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно последним данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском составили 2,3 тысячи военных. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в свою очередь заявил, что российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на российскую территорию.
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