"Дойдём до Рейхстага": Медведев пригрозил жёстким ответом на немецкие танки под Курском
Медведев: Россия ответит танками в Берлине на появление техники ФРГ под Курском
Танки ВС РФ дойдут до площади перед Рейхстагом в ответ на немецкую технику, которой ВСУ бьют по мирным гражданам в Курской области. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщение западной прессы о "возвращении немецких танков на русские земли".
"Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью сообщает о возвращении немецких танков на российскую землю. В качестве ответа мы сделаем всё, чтобы привести новые российские танки на площадь Республики", — говорится в сообщении Медведева в X.
Напомним, что 6 августа хотели вторгнуться в Курскую область, но им это не удалось. Однако бои в приграничье ведуться до сихи пор. ВС РФ в регионе усилились батальонами добровольцев и бойцами "Вагнера". По данным Минобороны России, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. Также СМИ и военные корреспонденты сообщают о ликвидации троих украинских генералов, которые руководили операцией.
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