Танки ВС РФ дойдут до площади перед Рейхстагом в ответ на немецкую технику, которой ВСУ бьют по мирным гражданам в Курской области. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщение западной прессы о "возвращении немецких танков на русские земли".

"Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью сообщает о возвращении немецких танков на российскую землю. В качестве ответа мы сделаем всё, чтобы привести новые российские танки на площадь Республики", — говорится в сообщении Медведева в X.