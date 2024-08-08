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Регион
8 августа, 05:15

Медведев объявил "английским ублюдкам" о снятии всех табу после вылазки ВСУ в Курскую область

Медведев требует идти "до Киева и дальше" после атаки ВСУ на Курскую область

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал продолжать СВО "до Киева и дальше" в ответ на атаку ВСУ на Курскую область. По его мнению, террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу.

"С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше", — написал зампред Совбеза в телеграм-канале.

Он считает, что вылазка стёрла все ограничения "в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха". Медведев призывает теперь об этом говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Зампред Совбеза призвал всех осознать всех, "включая английских ублюдков", что действия ВСУ снимают все табу, и "мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным".

Медведев призвал беспощадно разгромить врага после атаки ВСУ в Курской области
Медведев призвал беспощадно разгромить врага после атаки ВСУ в Курской области

Напомним, 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.

Андрей Бражников
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