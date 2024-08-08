Медведев объявил "английским ублюдкам" о снятии всех табу после вылазки ВСУ в Курскую область
Медведев требует идти "до Киева и дальше" после атаки ВСУ на Курскую область
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал продолжать СВО "до Киева и дальше" в ответ на атаку ВСУ на Курскую область. По его мнению, террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу.
"С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше", — написал зампред Совбеза в телеграм-канале.
Он считает, что вылазка стёрла все ограничения "в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха". Медведев призывает теперь об этом говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Зампред Совбеза призвал всех осознать всех, "включая английских ублюдков", что действия ВСУ снимают все табу, и "мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным".
Напомним, 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.