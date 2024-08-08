Медведев объявил "английским ублюдкам" о снятии всех табу после вылазки ВСУ в Курскую область

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал продолжать СВО "до Киева и дальше" в ответ на атаку ВСУ на Курскую область. По его мнению, террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу.

"С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше", — написал зампред Совбеза в телеграм-канале.