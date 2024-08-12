Губернатор Воробьёв: Эвакуировавшихся курян обеспечат работой и помогут с бытом

В Подмосковье подготовят всё необходимое для встречи людей, эвакуирующихся из приграничных территорий Курской области. Им предоставят помощь с поиском работы, получением образования и временным обустройством быта. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Как правило, дети — максимум с мамой. Или без мамы приезжают буквально с одной сумкой. Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали решать уже сегодня", — пояснил губернатор в разговоре с 360.ru.

Задача первостепенной важности, по его словам, — определение детей в учебные заведения. Для этого следует создать подсчитать количество дошкольников, учащихся школ и студентов. Не менее важен бытовой вопрос. Губернатор заверил, что всем приезжающим предоставляются гигиенические средства и одежда. Кроме того, в Подмосковье займутся трудоустройством эвакуировавшихся курян.

"Существовал запрос на предоставление работы по весьма дефицитным позициям. Думаю, что мы найдем правовую форму, это не проблема", — прокомментировал Воробьёв.