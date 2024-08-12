МЧС: Жителей приграничных районов Курской области готовы принять 54 региона РФ
На территории 54 регионов РФ оборудовано более 370 пунктов временного размещения (ПВР) для размещения эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В 54 регионах готовы принять эвакуированных ещё более 370 таких мест вместимостью почти 28,5 тысячи человек", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Согласно данным на утро 12 августа, около семи тысяч человек уже размещено в 100 пунктах ПВР. Среди них более двух тысяч детей. Как отметил глава ведомства Александр Куренков, необходимо предусмотреть увеличение количества ПВР на территориях Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. На местах в обязательном порядке должны быть налажены бытовые условия, организовано питание, предусмотрены предметы первой необходимости.
Напомним, что 6 августа ВСУ атаковали приграничные районы РФ в Курской области. В результате в этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. На границе продолжаются ожесточённые бои, а в населённых пунктах бойцы Росгвардии разыскивают диверсионные группы. По данным на 11 августа, с начала кровопролитной операции ВСУ потеряли до 1350 человек личного состава и около 30 танков. На полях сражений замечено много иностранных наёмников, в том числе из Франции и Польши. От военных преступлений Киева страдают мирные граждане.
VK / Курская область