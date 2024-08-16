"Новые люди" запустили акцию помощи собакам из приграничья "Мы в ответе за них"
Собака. Обложка © Telegram / МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НИХ!
Партия "Новые люди" запустила федеральную акцию "Мы в ответе за них", которая направлена на помощь и поддержку животных из регионов РФ с напряжённой обстановкой. Речь идёт о Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях, сообщили в пресс-службе партии.
Собаки в грузовике. Фото © Telegram / МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НИХ!
"Запуская эту акцию, мы ориентируемся на то, что помогать нужно не только нашим гражданам, но и нашим животным. Я уверена, что в России большое количество неравнодушных людей, которые будут готовы помочь приютам в Курской, Белгородской областях и подарить дом собакам, которые там находятся. Это возможность для каждого человека внести свой вклад в общее дело защиты наших питомцев", — подчеркнула руководитель движения Мария Гусарова.
Для получения помощи людям с домашними питомцами необходимо отправить сообщение в чат-бот движения с описанием ситуации, чтобы представители "Новых людей" смогли оперативно помочь нуждающимся.
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков с собакой. Фото © Telegram / МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НИХ!
Депутат Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков совместно с Марией Гусаровой посетили приют "Право жить" в Курской области. Зоозащитники и сторонники партии передали гуманитарную помощь животным — корм и расходники. Волонтёры посодействовали и в ветеринарном лечении. Также представители партии и движения начали эвакуировать животных в безопасные регионы. В частности, первую группу из десяти собак отправили в волгоградский зооцентр "Дино".
Напомним, что ещё 9 августа, спустя три дня после нападения ВСУ на Курскую область, приют "Право жить" сообщил, что не может вывезти из опасного района своих животных из-за нехватки спецтранспорта, хотя уже нашёл в Петербурге желающих взять кошек и собак к себе. А 15 августа стало известно, что начать эвакуацию всё же удалось, в этом помогли общественные деятели, волонтёры и даже Московский зоопарк.