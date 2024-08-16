"Новые люди" запустили акцию помощи собакам из приграничья "Мы в ответе за них"

Партия "Новые люди" запустила федеральную акцию "Мы в ответе за них", которая направлена на помощь и поддержку животных из регионов РФ с напряжённой обстановкой. Речь идёт о Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях, сообщили в пресс-службе партии.

Собаки в грузовике. Фото © Telegram / МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НИХ!

"Запуская эту акцию, мы ориентируемся на то, что помогать нужно не только нашим гражданам, но и нашим животным. Я уверена, что в России большое количество неравнодушных людей, которые будут готовы помочь приютам в Курской, Белгородской областях и подарить дом собакам, которые там находятся. Это возможность для каждого человека внести свой вклад в общее дело защиты наших питомцев", — подчеркнула руководитель движения Мария Гусарова.

Для получения помощи людям с домашними питомцами необходимо отправить сообщение в чат-бот движения с описанием ситуации, чтобы представители "Новых людей" смогли оперативно помочь нуждающимся.

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков с собакой. Фото © Telegram / МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НИХ!