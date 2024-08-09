"Гнут вольеры от страха": Из курского приюта не смогли вывезти 300 собак Курский приют "Право жить" просит помощи с эвакуацией 300 собак в Петербург 9 августа, 14:06 Собаки в приюте для бездомных животных "Право жить". Обложка © VK / Помощь животным | Право Жить | Курск

В Курской области приют для бездомных животных "Право жить" не может эвакуировать своих питомцев из-за отсутствия специального транспорта для перевозок, хотя кошек и собак уже согласились взять к себе волонтёры в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Mash на Мойке.

Под Курском приют для бездомных животных просит помощи с транспортировкой подопечных. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Питомник находится в 30 километрах от Курска, его обитатели сейчас живут в ежедневном стрессе от каждого звука взрыва. Всего владельцы содержат почти 300 собак, при этом покидающие область жители продолжают обращаться в приют с просьбой взять у них домашних животных на передержку. Петербургские волонтёры предложили помощь в размещении обитателей питомника, но нужна машина для транспортировки.

"Бахи слышны так, что собаки просто гнут вольеры. Невозможно просто, очень страшно. Как будут развиваться события дальше, мы не знаем, смотреть на это невыносимо", — поделилась с 360.ru директор учреждения Екатерина.

Она пояснила, её собаки стали заложниками ситуации, потому что они не входят в программу плановой эвакуации, но оставить хвостатиков и уехать женщина никак не может. Сейчас она просит неравнодушных граждан помочь ей решить проблему, чтобы спасти животных.

Авторы Татьяна Миссуми