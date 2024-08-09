Глава Курской области призвал жителей не снимать видео с передвижением войск РФ

Жителей Курской области призвали не снимать на видео и не выкладывать в соцсети работу ПВО и передвижение колонн ВС РФ. Такую просьбу в телеграм-канале озвучил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Уважаемые куряне! Не снимайте и не выкладывайте в сети работу ПВО и передвижение наших войск! Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности. Цена вашей беспечности – жизни наших ребят, что бьются с врагом на Курской земле", — написал он.