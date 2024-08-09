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9 августа, 13:19

Глава Курской области призвал жителей не снимать видео с передвижением войск РФ

Жителей Курской области призвали не снимать на видео и не выкладывать в соцсети работу ПВО и передвижение колонн ВС РФ. Такую просьбу в телеграм-канале озвучил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Уважаемые куряне! Не снимайте и не выкладывайте в сети работу ПВО и передвижение наших войск! Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности. Цена вашей беспечности – жизни наших ребят, что бьются с врагом на Курской земле", — написал он.

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Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Сейчас бои на границе сейчас продолжаются. По данным Минобороны РФ, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и более 100 единиц бронетехники. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что российская армия покажет успехи в Курской области в ближайшие 2-3 дня.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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