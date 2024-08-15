"Новые люди" эвакуируют животных из приюта "Право жить" в Курской области

Волонтёры и добровольцы партии "Новые люди" вывезли питомцев из приюта для бездомных животных в Курской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил вице-спикер Госдумы и глава партии Вячеслав Даванков.

Даванков рассказал о вкладе "Новых людей" в эвакуацию из приюта и призвал заботиться о животных. Видео © Предоставлено Life.ru

Даванков и глава партийного отдела по защите животных "Мы в ответе за них" Мария Гусарова отправились в поездку ради спасения братьев наших меньших из приюта "Право жить". Он находится в курском приграничье, всего в 30 километрах от линии боевого столкновения с ВСУ.

"Наше курское отделение уже эвакуировало около 300 человек из опасных районов. Но помощь нужна не только людям. Поэтому сегодня вывозим из приюта собак, оставшихся без хозяев. В ближайшие дни за оставшимися питомцами в приют приедут волонтёры нашего петербургского отделения. В любой ситуации надо оставаться людьми и отвечать за тех, кого приручили", — рассказал Даванков.



















Спасённых животных уже ждут в волгоградском приюте "Дино", с которым "Новые люди" работают на протяжении нескольких лет. Сотрудники приюта помогли с обеспечением трансфера для животных, а ещё подготовили для них новые вольеры и корм. Ветеринары и зоопсихологи "Дино" осмотрят собак, помогут им с адаптацией и окажут медицинскую помощь. На инициативу по спасению животных Курска откликнулись во многих регионах России, отметила Гусарова. При этом сейчас там остаётся около 150 бездомных "постояльцев". Кроме того, многие из эвакуирующихся мирных жителей пишут приюту с просьбой взять на передержку и их животных.