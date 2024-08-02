Дикобраз Ниф-Ниф сбежал из зоопарка и пустился в "тур" по Ленобласти
Из "Охта-парка" в Ленобласти сбежал дикобраз Ниф-Ниф, очевидцы поймали животное
Сбежавший из "Охта-парка" дикобраз. Обложка © VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Новый жилец появился в деревне Мистолово Ленинградской области. Там по улицам одного из ЖК бегал настоящий дикобраз. Ниф-Ниф сбежал из "Охта-парка", фыркал, но иголки держал при себе. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во ВКонтакте.
Очевидцы засняли гуляющего по улице дикобраза. Видео © VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Прогулку зверя смогли снять местные жители комплекса. Они также рассказали, что "Охта-парк" пропажу подтвердил, но сразу забрать беглеца не смог, так как работник отсутствовал на месте. Поэтому Ниф-Нифа забрали домой. Малыша приютили и накормили, а позже игольчатого отправили домой.
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