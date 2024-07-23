Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 08:47

В Башкирии подростки "угнали" верблюда из цирка и устроили ему экскурсию

Молодые люди украли верблюда из цирка в Нефтекамске и гуляли с ним по городу

Парни из Нефтекамска украли из цирка верблюда. Обложка © Telegram "Заря | Новости, Россия, Украина, Мир"

Парни из Нефтекамска украли из цирка верблюда. Обложка © Telegram "Заря | Новости, Россия, Украина, Мир"

В башкирском Нефтекамске компания подростков украла из цирка верблюда по имени Аксель и прогулялась с ним по городу. О приключениях животного рассказывает Kp.ru.

21 июля в Нефтекамске прошло выступление гастролирующего цирка-шапито "Круиз". Среди хвостатых артистов был и "самый добрый верблюд" по кличке Аксель. Именно его в последнюю ночь в городе, пока дрессировщики и другие звери спали, ожидало приключение. На территорию цирка пробрались подростки и решили выкрасть Акселя, чтобы показать ему достопримечательности. Утром совесть приказала молодёжи вернуть верблюда обратно, что они и сделали.

Гон превратил верблюда, напавшего на сторожа под Омском, в настоящего убийцу
Гон превратил верблюда, напавшего на сторожа под Омском, в настоящего убийцу

Прогулка верблюда Акселя по Нефтекамску. Видео © Telegram "Заря | Новости, Россия, Украина, Мир"

Видео моментально разлетелось по Интернету и дошло до директора цирка, который уже написал заявление в полицию. В МВД Башкирии заявили, что его обращение зарегистрировано, полиция "устанавливает лиц, причастных к происшествию".

А ранее в Зальцбурге восемь верблюдов сами сбежали из цирка из-за отключения электроэнергии. "Банду" поймали на улице, когда она направлялась в сторону вокзала.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров