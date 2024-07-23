В Башкирии подростки "угнали" верблюда из цирка и устроили ему экскурсию

В башкирском Нефтекамске компания подростков украла из цирка верблюда по имени Аксель и прогулялась с ним по городу. О приключениях животного рассказывает Kp.ru.

21 июля в Нефтекамске прошло выступление гастролирующего цирка-шапито "Круиз". Среди хвостатых артистов был и "самый добрый верблюд" по кличке Аксель. Именно его в последнюю ночь в городе, пока дрессировщики и другие звери спали, ожидало приключение. На территорию цирка пробрались подростки и решили выкрасть Акселя, чтобы показать ему достопримечательности. Утром совесть приказала молодёжи вернуть верблюда обратно, что они и сделали.

Прогулка верблюда Акселя по Нефтекамску. Видео © Telegram "Заря | Новости, Россия, Украина, Мир"

Видео моментально разлетелось по Интернету и дошло до директора цирка, который уже написал заявление в полицию. В МВД Башкирии заявили, что его обращение зарегистрировано, полиция "устанавливает лиц, причастных к происшествию".