Пингвин сбежал из зоопарка в Сочи и теперь безмятежно катается на волнах в Чёрном море

В Чёрном море накануне днём отдыхающие заметили пингвина. Удивительно, что эта птица, совершенно нетипичная для южных регионов России, ощущала себя вполне комфортно: каталась на волнах, однако к людям старалась не приближаться. Как оказалось, пингвин сбежал из частного сочинского зоопарка, об этом рассказал профессор, доктор биологических наук, академик РАЕ, главный научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудахтин.

Сбежавший из сочинского зоопарка пингвин катается на волнах в Чёрном море. Видео © Telegram / Сочи №1

Эксперт отметил, что Чёрное море — это в общем-то неплохая акватория для пингвина. Здесь много рыбы, а эта водоплавающая птица может приспособиться к любой жизненной ситуации.

"В море пингвину не жарко. В ЮАР я видел, как пингвины гуляют по городу. Они могут кочевать по морю и жить там долго, иногда выходить на берег", — приводит "Интерфакс" слова Кудахтина.

Стоит отметить, что катающуюся на волнах птицу увидели не у берегов Краснодарского края, а под Одессой. За кадром автор ролика упоминает Черноморск, вероятно, имея ввиду город на севере Чёрного моря. Как пингвин оказался в море, пока остаётся загадкой.