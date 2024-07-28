Гонялся за голубем, но не рассчитал: Петербурженка спасла неуклюжую собаку, свалившуюся в Неву

В Санкт-Петербурге отважная девушка бросилась в Неву, чтобы спасти упавшую собаку. Как пишет "Mash на Мойке", всё произошло в "Севкабеле": пёс гонялся за голубем, в какой-то момент слишком сильно разогнался и рухнул за ограждение. На видео — то, как неравнодушная в спасательном круге крепко прижимает животинку.

Петербурженка спасла неуклюжую собаку, свалившуюся в Неву. Видео © VK / "Гатчина Онлайн"

Собака не пострадала, её отогрели. Теперь она находится в безопасности.