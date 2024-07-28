Гонялся за голубем, но не рассчитал: Петербурженка спасла неуклюжую собаку, свалившуюся в Неву
В Петербурге девушка нырнула в реку, чтобы спасти упавшую собаку
В Санкт-Петербурге отважная девушка бросилась в Неву, чтобы спасти упавшую собаку. Как пишет "Mash на Мойке", всё произошло в "Севкабеле": пёс гонялся за голубем, в какой-то момент слишком сильно разогнался и рухнул за ограждение. На видео — то, как неравнодушная в спасательном круге крепко прижимает животинку.
Собака не пострадала, её отогрели. Теперь она находится в безопасности.
Напомним, как недавно в Москве спасли собаку, оставленную хозяевами на открытом балконе. Животное несколько дней сидело под палящим 30-градусным солнцем. Когда на место приехали сотрудники МЧС, животинка уже из последних сил хватала ртом воздух. Это попало на видео.