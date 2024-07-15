Москвичи заперли собаку на балконе без еды и воды в 30-градусную жару

В Москве собаку заперли на открытом балконе без еды и воды. В 30-градусную жару пёс на Академика Бакулева мучается уже несколько дней. Как рассказали жильцы дома, полиция отказалась ломать дверь, потому что внутри находится не человек, а животное. На видео видно, что пушистик уже не выносит мучений и пытается сигануть вниз.