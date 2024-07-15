Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 13:44

Москвичи заперли собаку на балконе без еды и воды в 30-градусную жару

В Москве собаку заперли на открытом балконе без еды и воды. В 30-градусную жару пёс на Академика Бакулева мучается уже несколько дней. Как рассказали жильцы дома, полиция отказалась ломать дверь, потому что внутри находится не человек, а животное. На видео видно, что пушистик уже не выносит мучений и пытается сигануть вниз.

В Москве спасатели пытаются спасти собаку, запертую несколько дней на балконе. Видео © Telegram / 360.ru

"Она так плачет. Спряталась немного в тенёчек", — рассказала 360.ru местная жительница.

На место уже подъехали спасатели. Измученное животное уже освободили из ловушки. Сотрудники МЧС забрались на балкон с помощью троса. Собаку передали участковому. Полиция попытается связаться с хозяевами.

В Калуге живодёр привязал пса к авто, протащил по трассе и бросил умирать
В Калуге живодёр привязал пса к авто, протащил по трассе и бросил умирать

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве заметили собаку, запертую в припаркованной машине на 30-градусной жаре. Животное провело там несколько часов, поэтому встревоженные очевидцы вызвали спасателей.

Обложка ©

Telegram / 360.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров