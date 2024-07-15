Москвичи заперли собаку на балконе без еды и воды в 30-градусную жару
В Москве собаку заперли на открытом балконе без еды и воды. В 30-градусную жару пёс на Академика Бакулева мучается уже несколько дней. Как рассказали жильцы дома, полиция отказалась ломать дверь, потому что внутри находится не человек, а животное. На видео видно, что пушистик уже не выносит мучений и пытается сигануть вниз.
В Москве спасатели пытаются спасти собаку, запертую несколько дней на балконе. Видео © Telegram / 360.ru
"Она так плачет. Спряталась немного в тенёчек", — рассказала 360.ru местная жительница.
На место уже подъехали спасатели. Измученное животное уже освободили из ловушки. Сотрудники МЧС забрались на балкон с помощью троса. Собаку передали участковому. Полиция попытается связаться с хозяевами.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве заметили собаку, запертую в припаркованной машине на 30-градусной жаре. Животное провело там несколько часов, поэтому встревоженные очевидцы вызвали спасателей.
Telegram / 360.ru