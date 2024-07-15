Life.ru публикует видео спасения погибающей от жары собаки с балкона многоэтажки в Москве
Сотрудники МЧС спасли собаку, запертую на балконе в Москве
Сотрудники МЧС России вытащили с балкона многоэтажки собаку, которую хозяева там заперли на несколько дней в 30-градусную жару. Видео со спасением изнемогающего от духоты пса публикует Life.ru.
Сотрудники МЧС достают собаку с балкона. Видео © Life.ru
На видео собака из последних сил старается хватать ртом воздух, когда на соседнем балконе появляются долгожданные сотрудники МЧС, которым пришлось перелезть через балкон к несчастному псу.
Спасённая собака наверняка уже никогда не забудет смелых спасателей, которым пришлось балансировать на узкой оконной раме, чтобы вытянуть пёсика с нагретого столичным зноем балкона многоэтажки.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве на открытом балконе соседи обнаружили собаку, которая не могла залезть назад в квартиру. К счастью, животное не успело никак навредить себе, а спасатели сработали слаженно, грамотно и оперативно. Сейчас собаку передали участковому, который должен связаться с её хозяевами.
Life.ru