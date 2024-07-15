Life.ru публикует видео спасения погибающей от жары собаки с балкона многоэтажки в Москве

Сотрудники МЧС России вытащили с балкона многоэтажки собаку, которую хозяева там заперли на несколько дней в 30-градусную жару. Видео со спасением изнемогающего от духоты пса публикует Life.ru.

Сотрудники МЧС достают собаку с балкона. Видео © Life.ru

На видео собака из последних сил старается хватать ртом воздух, когда на соседнем балконе появляются долгожданные сотрудники МЧС, которым пришлось перелезть через балкон к несчастному псу.

Спасённая собака наверняка уже никогда не забудет смелых спасателей, которым пришлось балансировать на узкой оконной раме, чтобы вытянуть пёсика с нагретого столичным зноем балкона многоэтажки.