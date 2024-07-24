В Москве спасли собаку Нюшу с выпавшими после стерилизации органами

Столичные ветеринары спасли собаку после неудачной стерилизации. Спустя некоторое время после операции у метиса Нюши разошлись швы и начали выпадать органы брюшной полости. Об этом рассказали "Москве 24" в госветслужбе Москвы.

Животное стерилизовали в сторонней клинике, однако врачи халатно выполнили свои обязанности. Вместо того чтобы удалить матку и яичники, они лишь перевязали собаке маточные трубы. В госветслужбе подчеркнули, что такой метод в ветеринарии недопустим.

"На момент обращения у Нюши наблюдалось сильное воспаление, спайки, начинался перитонит. Необходимо было спасать собаку от последствий такой "стерилизации". Хирург провела овариогистерэктомию — удаление яичников и матки. К счастью, помощь была оказана вовремя, и Нюша быстро пошла на поправку", — поделились подробностями в ведомстве.

Спустя две недели Нюше сняли швы, осмотрели и взяли контрольные анализы. Сейчас питомец чувствует себя хорошо, отметили медики.