В Москве спасли собаку Нюшу с выпавшими после стерилизации органами
В Москве спасли собаку с выпавшими после стерилизации органами. Обложка © ГБУ "Мосветобъединение"
Столичные ветеринары спасли собаку после неудачной стерилизации. Спустя некоторое время после операции у метиса Нюши разошлись швы и начали выпадать органы брюшной полости. Об этом рассказали "Москве 24" в госветслужбе Москвы.
Животное стерилизовали в сторонней клинике, однако врачи халатно выполнили свои обязанности. Вместо того чтобы удалить матку и яичники, они лишь перевязали собаке маточные трубы. В госветслужбе подчеркнули, что такой метод в ветеринарии недопустим.
"На момент обращения у Нюши наблюдалось сильное воспаление, спайки, начинался перитонит. Необходимо было спасать собаку от последствий такой "стерилизации". Хирург провела овариогистерэктомию — удаление яичников и матки. К счастью, помощь была оказана вовремя, и Нюша быстро пошла на поправку", — поделились подробностями в ведомстве.
Спустя две недели Нюше сняли швы, осмотрели и взяли контрольные анализы. Сейчас питомец чувствует себя хорошо, отметили медики.
Ранее Life.ru рассказывал о другой неудачной операции в ветеринарной клинике. Однако в том случае животное, увы, не удалось спасти. Несчастье произошло в Перми. В смерти своего мопса по кличке Арчибальд хозяйка обвинила врачей.