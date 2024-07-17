Самоед из Нижнего Новгорода проглотил целое "кладбище" резиновых уточек и пони

Собака-самоед из Нижнего Новгорода проглотила детские игрушки и оказалась на хирургическом столе в ветклинике. Ветеринары мастерски провели операцию и спасли животное. Из животика самоеда достали уточек, пони и скрепышей. Об этом сообщили на странице Госветуправления Нижнего Новгорода в соцсетях.

Игрушки, удалённые из желудка собаки (лошадь, утки, скрепыши). Обложка © VK / Госветуправление Нижнего Новгорода

Прожорливого пёсика доставили в государственную ветклинику Канавинского района. Хозяева рассказали, что питомец уже несколько дней мается от болей. Ветврачи решили сделать рентген, который и вскрыл "склад" детских игрушек в животе маленькой собачки.

"На рентгене был обнаружен целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами. Было принято решение экстренно оперировать. Ветеринарные врачи Казакова Д.Д. и Миронов А.В. удалили из желудка и кишечника все инородные тела. Операция прошла успешно, сейчас питомец ходит на капельницы, самостоятельно кушает", — рассказала начальник госветклиники Канавинского района Анна Сидорова.