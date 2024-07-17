Самоед из Нижнего Новгорода проглотил целое "кладбище" резиновых уточек и пони
Самоед из Нижнего Новгорода проглотил целый набор игрушек с уточками и пони
Самоед из Нижнего Новгорода съел целый набор игрушек. Обложка © VK / Госветуправление Нижнего Новгорода
Собака-самоед из Нижнего Новгорода проглотила детские игрушки и оказалась на хирургическом столе в ветклинике. Ветеринары мастерски провели операцию и спасли животное. Из животика самоеда достали уточек, пони и скрепышей. Об этом сообщили на странице Госветуправления Нижнего Новгорода в соцсетях.
Игрушки, удалённые из желудка собаки (лошадь, утки, скрепыши). Обложка © VK / Госветуправление Нижнего Новгорода
Прожорливого пёсика доставили в государственную ветклинику Канавинского района. Хозяева рассказали, что питомец уже несколько дней мается от болей. Ветврачи решили сделать рентген, который и вскрыл "склад" детских игрушек в животе маленькой собачки.
"На рентгене был обнаружен целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами. Было принято решение экстренно оперировать. Ветеринарные врачи Казакова Д.Д. и Миронов А.В. удалили из желудка и кишечника все инородные тела. Операция прошла успешно, сейчас питомец ходит на капельницы, самостоятельно кушает", — рассказала начальник госветклиники Канавинского района Анна Сидорова.
Кстати, врачи давно знают этого любителя игрушек. Обычно самоед приходит в больницу и наблюдается по гидронефрозу, но в этот раз его планы поменялись.
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