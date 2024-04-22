Московские ветеринары спасли корги-сладкоежку, слопавшего смертельную дозу шоколада

Московские ветеринары спасли жизнь корги, который съел смертельную для собак дозу шоколада. Маленький шкодник слопал 20 "киндеров" в обёртках, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, хозяева корги по имени Тедди вовремя поняли, что их питомец покусился на сладкое, и отвезли пса в ветеринарную клинику. Там оказалось, что четвероногий сладкоежка слопал 250 граммов шоколада — смертельная доза для собаки массой 9 килограммов. Дело в содержащемся в сладостях теобромине — натуральном яде для четвероногих друзей человека.

Врачи спровоцировали у корги рвоту и назначили лечение капельницами. А его владельцы сделали выводы о пищевых пристрастиях питомца и теперь будут контролировать его тягу к сладкому.