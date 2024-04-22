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22 апреля, 09:05

Московские ветеринары спасли корги-сладкоежку, слопавшего смертельную дозу шоколада

SHOT: В Москве ветеринары спасли корги, съевшего 20 шоколадок в обёртках

Тедди — корги-сладкоежка, спасённый столичными ветеринарными врачами. Обложка © Telegram / SHOT

Тедди — корги-сладкоежка, спасённый столичными ветеринарными врачами. Обложка © Telegram / SHOT

Московские ветеринары спасли жизнь корги, который съел смертельную для собак дозу шоколада. Маленький шкодник слопал 20 "киндеров" в обёртках, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, хозяева корги по имени Тедди вовремя поняли, что их питомец покусился на сладкое, и отвезли пса в ветеринарную клинику. Там оказалось, что четвероногий сладкоежка слопал 250 граммов шоколада — смертельная доза для собаки массой 9 килограммов. Дело в содержащемся в сладостях теобромине — натуральном яде для четвероногих друзей человека.

Врачи спровоцировали у корги рвоту и назначили лечение капельницами. А его владельцы сделали выводы о пищевых пристрастиях питомца и теперь будут контролировать его тягу к сладкому.

Умер единственный в России полицейский пёс корги по имени Рыжий
Умер единственный в России полицейский пёс корги по имени Рыжий

Аппетиты корги по-настоящему удивляют, и шоколад — не самое поразительное из того, чем могут до смерти объедаться собаки этой породы. Ранее Life.ru рассказывал историю о том, как пёс по имени Хаммер умудрился проглотить целый килограмм щебня, на который попал маринад от шашлыка. Когда на следующий день камни не вышли сами, хозяева отвезли животное к ветеринарам, а те, сделав рентген, решили проводить срочную операцию.

Юрий Лысенко
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