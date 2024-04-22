Биолог объяснила, как корги-сладкоежка выжил, слопав смертельную дозу шоколада Биолог Никифорова: Для животных нет безопасной дозы шоколада 22 апреля, 14:07 Тедди — корги-сладкоежка, спасённый столичными ветеринарными врачами. Обложка © Telegram / SHOT

Шоколад – это десерт только для людей, у наших питомцев он может вызвать панкреатит, тяжёлое отравление и даже сердечный приступ, поскольку некоторые его составляющие для животных являются ядом. Так биолог Елена Никифорова в беседе с Life.ru прокомментировала новость про корги-сладкоежку, слопавшего смертельную дозу шоколада.

В шоколаде содержатся сахар и жир, способные вызвать панкреатит, а также кофеин и теобромин. Последний является для животных ядом. У людей он расщепляется быстро, чтобы отравиться, нам нужно съесть не один десяток килограммов шоколада разом, а у животных — очень медленно и быстро накапливается в токсичных концентрациях, поражая в первую очередь центральную нервную систему, ЖКТ, сердце. Елена Никифорова Старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Она предупредила, что даже небольшое количество шоколада может вызвать у вашего любимца диарею и рвоту. А большое — гиперактивность, мышечный тремор, расслабление мускулатуры бронхов (тяжёлое дыхание), расширение коронарных сосудов, перебои в ритме сердца и даже сердечный приступ.

Самый безопасный — белый шоколад, в 100 граммах которого содержится 3,5 мг теобромина. Самый опасный — горький, в 100 граммах содержится от 400 мг теобромина и выше. В 100 граммах молочного шоколада — 150–200 мг теобромина. Токсическое отравление шоколадом у собак возникает уже при дозе 20 мг теобромина на 1 кг веса собаки, тяжёлые симптомы — при 40 мг на 1 кг веса, судороги — при 60 мг на 1 кг веса животного. Фатальная же доза ядовитого лакомства зависит от размера собаки и количества в нём теобромина.

Поэтому корги, который съел 20 плиток шоколада, просто повезло, делает вывод Никифорова. Во-первых, шоколад оказался молочный, значит, содержание теобромина в нём меньше, чем в горьком. Во-вторых, псу была быстро оказана медицинская помощь и теобромин не успел всосаться в кровь.

"Помните, что для животных нет безопасной дозы шоколада, особенно если угощать их ежедневно по "чуть-чуть", так как теобромин из-за медленного расщепления способен накапливаться в их организме", — подчеркнула старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Напомним, всех любителей животных переполошила новость о корги, который съел смертельную для собак дозу шоколада. Маленький шкодник слопал 20 "киндеров" в обёртках. Но ему повезло — его спасли московские ветеринары.

Авторы Андрей Горяничев