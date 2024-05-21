"Убили здоровую собаку": Россиянка обвинила ветклинику в смерти своего мопса

В Перми после проведения пластической операции в ветеринарной клинике скончался пёс по кличке Арчибальд. Хозяйка питомца Инесса Максимова в своих соцсетях обвинила медиков в том, что именно из-за них погибла собака.

Пермячка обвинила ветеринаров в гибели её пса. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ineessaa_a

Девушка обратилась в клинику для удаления мопсу складки века. Ветеринары предложили дополнительно сделать животному ринопластику, и хозяйка согласилась. По словам пермячки, после наркоза Арчибальд был вялым, и девушке пришлось нести его домой на руках.

На следующий день мопсу стало хуже, и хозяйка снова повезла его в клинику, где ему поставили катетер, вкололи обезболивающее и другие препараты. Медики посоветовали дать псу успокоительное. Дома Арчи лучше не стало: у него начал синеть язык.

Врачи снова приняли пса в ветклинике, сделали ему три укола, а затем надели кислородную маску на голову. Через некоторое время пакет на голове мопса начал сжиматься, у него пошла пенящаяся слюна. После этого Арчибальд стал терять сознание. В результате медики снова сделали два укола.

"Через пару минут он обмяк полностью, положил голову на диван, и из его носика вырвалась струя крови. Они убили здоровую молодую собаку. Через пять минут после констатации смерти моего любимца мне сказали, что бесплатно сделают прах из моей собаки, а через два дня мне предложили оплатить нового щенка", — отметила пермячка в Instagram*.

Владелица ветеринарной клиники отрицает свою вину, противопоказаний для хирургического вмешательства у Арчибальда не выявили. Она уверяет, что операция прошла штатно. Медики не могут назвать точную причину смерти, так как вскрытие не производилось. Хозяйка пса не верит словам владелицы клиники и намерена подать в суд иск о халатности ветеринаров.

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