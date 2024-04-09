Отдала на воспитание, а получила мёртвым: Россиянка обвинила кинолога в доведении щенка до смерти

Жительница Уфы обвинила кинолога-зоопсихолога в том, что та довела до смерти её шестимесячного щенка лабрадора Гуфи. Женщина отдала питомца специалисту для коррекции поведения, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Уфе женщина обвинила кинолога в доведении до смерти щенка лабрадора. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Мария рассказала, что нашла компанию, которая позиционировала себя как кинологический центр, заплатила 30 тысяч рублей за услуги специалиста и отдала щенка. Через неделю зоопсихолог по имени Сэсилия сообщила хозяйке, что щенку резко стало плохо — у него начались рвота, понос и пошла кровь. Она заявила, что уже отвезла собаку к ветеринару и оставила в стационаре, но после этого выключила телефон, а напуганная хозяйка Гуфи сразу связалась с клиникой. Однако там ей заявили, что никакого щенка им не привозили. Позднее стало известно, что собака умерла.

Также выяснилось, что тот самый кинологический центр находится в обычной квартире в новостройке. По словам соседей, несколько собак там держат запертыми без должного ухода. Животные постоянно скулят, к ним редко кто-то заходит. В свою очередь кинолог, которая взялась за воспитание Гуфи, заявила, что ни в чём не виновата и отказывается возвращать деньги. По её словам, лабрадор умер от энтерита. Теперь соседи пытаются вызволить остальных животных, так как эта инфекция крайне заразная.

"Собаку, естественно, безумно жалко. Гуфи прекрасный был пёс. Все меры после того, как был обнаружен энтерит, были приняты", — пояснила кинолог.