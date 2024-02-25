Москвичи обвинили кинолога в заточении пяти собак в фургоне, но у неё совсем другая версия

На Бескудниковском бульваре, север Москвы, жители возмутились из-за фургона у их домов, откуда доносятся истошный лай и вой собак, стало известно Life.ru. Такой автодом, по словам местных, стоит на парковке среди обычных машин уже четыре дня.

Хозяйка оставленных в фургоне собак рассказала, почему они содержатся в таких условиях. Видео © Life.ru

Москвичи испугались, что животных оставили замерзать, и хотели привлечь полицию, но хозяйка псов нашлась. Ею оказалась работник кинологического центра Наталья Белова. По словам женщины, собаки содержатся в подмосковном вольере, а сюда они "путешествуют" несколько раз в неделю. Животные привыкли к улице, в квартире им некомфортно, поэтому держат собак в вагончике, но их постоянно выгуливают и кормят, подчеркнула хозяйка. Она утверждает, что фургон стоит здесь всего пару дней и поводов для беспокойства нет.

"Вагончик приобретался два дня назад, но не для собак — для путешествий. И чтобы собак с собой в путешествие брать. Два алабая жили с нами в квартире, но им тяжело жить в квартире. Они с прогулки идут сразу в вагончик. Там попрохладнее, два дивана, они спокойно там спят. Мы собак загружаем в машину и уезжаем. Алабаи наши. Бигль ездит конкретно со своим хозяином по работе. Он к нам приезжает в гости и уезжает", — отметила собеседница Life.ru.

Ещё одну собаку женщина подобрала по дороге из Домодедова и приютила на время. Сегодня дворняжка отправится к новым хозяевам.

Собаки, запертые в фургоне на севере Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

На инцидент отреагировали в прокуратуре. Там заявили, что контролируют ход проверки по факту обнаружения пяти собак в припаркованном фургоне.