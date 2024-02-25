Москвичка обвинила соседку в похищении "невероятно обаятельного" йорка Максика
SHOT: В Москве разыскивают пропавшего без вести йоркширского терьера
Потерявшийся Максик и соседка хозяйки пса Елена. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести йоркширского терьера по кличке Максик. Как сообщает SHOT, хозяйка пса уверена, что её любимца украла соседка и якобы держит его в заложниках.
По данным телеграм-канала, косметолог Мария с дочкой снимает квартиру вместе со знакомой учительницей начальных классов Еленой. Женщина утверждает, что соседка очень полюбила её йорка, постоянно с ним играла и вызывалась выводить его на улицу. После очередной прогулки Елена заявила, что Максик убежал от неё и пропал. Однако владелица пса не верит знакомой, она считает, что та вынашивала план похищения её питомца. Мария думает, что Елена держит собаку в заложниках у своих друзей в квартире неподалёку и там весело проводит время. Убитая горем хозяйка животного даже написала заявление в полицию на соседку, утверждая, что мотивом для кражи Максика стало его "невероятное обаяние".
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве вычислили женщину, которая регулярно ворует собак. В полицию поступило уже около десятка жалоб от хозяев, потерявших животных в районах Печатники, Марьино и других. Зоозащитники не исключают, что незнакомка может воровать чужих питомцев в целях их употребления.