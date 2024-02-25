Москвичка обвинила соседку в похищении "невероятно обаятельного" йорка Максика

По данным телеграм-канала, косметолог Мария с дочкой снимает квартиру вместе со знакомой учительницей начальных классов Еленой. Женщина утверждает, что соседка очень полюбила её йорка, постоянно с ним играла и вызывалась выводить его на улицу. После очередной прогулки Елена заявила, что Максик убежал от неё и пропал. Однако владелица пса не верит знакомой, она считает, что та вынашивала план похищения её питомца. Мария думает, что Елена держит собаку в заложниках у своих друзей в квартире неподалёку и там весело проводит время. Убитая горем хозяйка животного даже написала заявление в полицию на соседку, утверждая, что мотивом для кражи Максика стало его "невероятное обаяние".