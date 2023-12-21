Горе-ветеринар из Химок едва не погубил собаку, снимавшуюся в кино с Прилучным

Ветеринар из Химок прооперировал служебную собаку без предварительных анализов и обследования, в результате чего едва не погубил животное. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на женщину, которая обратилась к телеграм-каналу после выхода расследования Лайфа о ветеринарных клиниках.

Служебная собака Бетти, которая чуть не умерла после операции в Химках. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

По информации канала, бельгийская овчарка Бетти, которая снималась в кино с Павлом Прилучным, сейчас занимается поиском взрывчатых веществ в общественных местах. Во время одного из заданий собака почувствовала себя плохо, её вырвало.

Напарница Бетти, кинолог Наталья, рассказала, что обратилась за помощью к ветеринару из клиники "Аверс", который провёл животному диагностическую лапаротомию (разрез брюшной стенки). При этом специалист не взял у собаки необходимые перед операцией анализы, а также не сделал ни УЗИ, ни рентген. Не найдя ничего подозрительного, ветеринар зашил собаку, потребовал гонорар в 32 тысячи рублей и отправил четвероногого пациента домой.

На следующий день состояние Бетти стало хуже, она практически перестала подавать признаки жизни. В "Аверсе" питомцу сделали тест на парвовирусный энтерит, который оказался положительным. Собаку отвезли в московскую клинику, где медики откачали её.

В настоящее время Наталья собирается подавать на ветеринара в суд. По её словам, сотрудник клиники серьёзно ухудшил состояние овчарки, сделав операцию без предварительных тестов и анализов.