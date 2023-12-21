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Опубликовано 21 декабря 2023, 17:34

В Госдуме после расследования Лайфа призвали создать реестр ветеринаров

Депутат Бурматов призвал создать электронный реестр ветврачей в России

В России нужно создать реестр ветеринарных врачей, чтобы хозяева питомцев могли проверить компетенции выбранных ими специалистов. С такой инициативой после выхода спецпроекта Лайфа и "SHOT Проверки" о сером ветеринарном рынке выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Анонс расследования о сером ветеринарном рынке. Видео © Telegram / SHOT Проверка

По словам парламентария, в ветеринарной сфере развелось немало мошенников, которые выдают себя за врачей. С появлением электронного реестра любой желающий легко сможет проверить квалификацию специалиста, которому он планирует доверить жизнь питомца.

"Люди без образования, просто вообще, которые не могут почку от печени у кошки отличить и не понимают, с какой стороны подходить к ней. С ними надо бороться. У нас много хороших ветеринаров, но много в этой сфере шарлатанов. Вот их надо убирать, что называется, с рынка", — заявил Бурматов.

Ранее корреспондент Лайфа выяснил, что в ветеринарной сфере орудует большое количество псевдоврачей, у которых нет необходимых документов и квалификации, их главная цель — выкачать как можно больше денег. О том, как не попасться к мошенникам и не навредить здоровью своего питомца, читайте в нашем спецпроекте.

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Наталья Исакова
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