В России нужно создать реестр ветеринарных врачей, чтобы хозяева питомцев могли проверить компетенции выбранных ими специалистов. С такой инициативой после выхода спецпроекта Лайфа и "SHOT Проверки" о сером ветеринарном рынке выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Анонс расследования о сером ветеринарном рынке. Видео © Telegram / SHOT Проверка

По словам парламентария, в ветеринарной сфере развелось немало мошенников, которые выдают себя за врачей. С появлением электронного реестра любой желающий легко сможет проверить квалификацию специалиста, которому он планирует доверить жизнь питомца.

"Люди без образования, просто вообще, которые не могут почку от печени у кошки отличить и не понимают, с какой стороны подходить к ней. С ними надо бороться. У нас много хороших ветеринаров, но много в этой сфере шарлатанов. Вот их надо убирать, что называется, с рынка", — заявил Бурматов.