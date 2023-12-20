Россиян предупредили о 3-кратном росте цен на услуги ветеринаров при введении лицензирования

Расследование Лайфа о ветеринарных клиниках показало, что данный рынок находится на распутье — спрос растёт быстрее рынка, всё острее становится дискуссия вокруг лицензирования и ответственности ветврачей. Ветеринар Владимир Уражевский в беседе с Лайфом высказал опасение, что лицензирование окажется слишком забюрократизированным.

"Лицензия должна быть простым уведомлением, чтобы у надзорных органов появилась информация. Опасаюсь, что у нас лицензирование окажется слишком забюрократизированным. Надо будет предоставлять огромное количество документов, тратиться на юристов. С рынка уйдут ветеринарные кабинеты, малые клиники, без соответствующих услуг могут остаться многие населённые пункты, цены взлетят в два-три раза. А контроль у нас есть и так", — подчеркнул эксперт.

Ветеринар отметил, что в России прекрасно работает Уголовный кодекс, есть открытая пресса. Уражевский призвал не бояться идти в суд и добиваться компенсаций. Новые законы же не нужны, считает специалист.

По словам собеседника Лайфа, в России ветеринарный рынок небольшой, но очень конкурентный. Отрасль сможет решить всё самостоятельно, а государству не стоит вмешиваться, считает он. Главная же проблема ветеринарного рынка сегодня, поясняет Уражевский, — отсутствие разделения на ветеринарном обучении.

"Я сам окончил академию Скрябина. Там, как и в большинстве других подобных вузов, учат сразу всему, а не выпускают узкопрофильных специалистов. Ветеринарный врач, мол, должен знать всё. Но мы-то понимаем с вами, что это невозможно. Сейчас проблему решает рынок. Крупные клиники самостоятельно готовят специалистов в той или иной области", — заключил специалист.