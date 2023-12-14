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14 декабря, 17:02

Россиянам объяснили, как добиться компенсации после укуса бродячей собаки

Прокуратура ЯНАО добьётся компенсации для девочки, на которую напали собаки

На днях в Новом Уренгое стая бездомных собак напала на третьеклассницу. После инцидента следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура взяла ход расследования на контроль и намерена добиться компенсации для девочки, пишет Ura.ru.

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. Видео © SHOT

Журналисты отмечают, что совершеннолетние россияне, пострадавшие от укусов безнадзорных животных, могут получить денежную компенсацию. Для этого они должны подать иск в суд самостоятельно или обратиться в прокуратуру, где специалисты дадут необходимые консультации и помогут правильно составить заявление.

По данным агентства, судебная практика Прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) показывает, что максимальный размер компенсации составляет 50 тысяч рублей. Её сумма зависит от тяжести нанесённых травм.

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Напомним, что нападение стаи собак на девочку произошло 13 декабря. Сначала животные залаяли на проходившую мимо школьницу, а затем набросились на неё и стали терзать. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, а собак поместили в приют. Позднее выяснилось, что они не были привиты и стерилизованы.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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