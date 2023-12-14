Россиянам объяснили, как добиться компенсации после укуса бродячей собаки
Прокуратура ЯНАО добьётся компенсации для девочки, на которую напали собаки
На днях в Новом Уренгое стая бездомных собак напала на третьеклассницу. После инцидента следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура взяла ход расследования на контроль и намерена добиться компенсации для девочки, пишет Ura.ru.
Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. Видео © SHOT
Журналисты отмечают, что совершеннолетние россияне, пострадавшие от укусов безнадзорных животных, могут получить денежную компенсацию. Для этого они должны подать иск в суд самостоятельно или обратиться в прокуратуру, где специалисты дадут необходимые консультации и помогут правильно составить заявление.
По данным агентства, судебная практика Прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) показывает, что максимальный размер компенсации составляет 50 тысяч рублей. Её сумма зависит от тяжести нанесённых травм.
Напомним, что нападение стаи собак на девочку произошло 13 декабря. Сначала животные залаяли на проходившую мимо школьницу, а затем набросились на неё и стали терзать. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, а собак поместили в приют. Позднее выяснилось, что они не были привиты и стерилизованы.
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