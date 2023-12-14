Россиянам объяснили, как добиться компенсации после укуса бродячей собаки

На днях в Новом Уренгое стая бездомных собак напала на третьеклассницу. После инцидента следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура взяла ход расследования на контроль и намерена добиться компенсации для девочки, пишет Ura.ru.

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. Видео © SHOT

Журналисты отмечают, что совершеннолетние россияне, пострадавшие от укусов безнадзорных животных, могут получить денежную компенсацию. Для этого они должны подать иск в суд самостоятельно или обратиться в прокуратуру, где специалисты дадут необходимые консультации и помогут правильно составить заявление.

По данным агентства, судебная практика Прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) показывает, что максимальный размер компенсации составляет 50 тысяч рублей. Её сумма зависит от тяжести нанесённых травм.