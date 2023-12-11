Названы причины агрессии овчарки, которая вытащила младенца из коляски и начала терзать

Причины кошмарного нападения немецкой овчарки на младенца, случившегося накануне в Новой Москве, кроются в ошибках, сделанных при воспитании животного. Об этом в беседе с Лайфом рассказали ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина и ветеринарный врач Наталья Юферева.

"Я всегда всем клиентам говорю, что собака не виновата — всегда виноват человек. Тут может быть несколько факторов. Во-первых, это может быть ревность, неправильное воспитание — не была сделана вовремя коррекция поведения собаки, что-то не усмотрели. А также ребёнок мог издать какие-то звуки, которые не понравились собаке, и она восприняла их как агрессию", — объяснила Базаркина.

А ветеринар Наталья Юферева считает, что агрессия немецкой овчарки по отношению к малышу могла быть вызвана нарушением стайной иерархии в семье, где животному не нашлось места. Кроме того, такое поведение может быть связано с тем, что собака стала ощущать недостаток внимания из-за ребёнка.

"Конечно, это ужасный случай. Собака — стайное животное, и её поведение объясняется местом в иерархии стаи, которое она либо находит и занимает сама, либо его ей указывают хозяева. Именно с местом в стае в этом случае, скорее всего, и были проблемы. Учитывая, что семья многодетная, надо понимать, были ли случаи агрессии к другим детям. Мы этого не знаем, а, кроме того, маленький ребёнок в принципе ею ещё никак не воспринимается: как человек, как тот, кто ею может руководить и кому она может подчиняться. Так и получилось, что у собаки сбиты ценности и нет понимания своего места в семье. Ещё одной причиной может быть ревность, возникшая из-за того, что раньше собаке уделяли достаточно много внимания, а сейчас стали уделять меньше. Такое происходит достаточно часто", — добавила Юферева.