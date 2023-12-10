Раскрыта судьба огромной овчарки, чуть не загрызшей малыша в Новой Москве
SHOT: Напавшая на младенца в Новой Москве немецкая овчарка отправится в питомник
Немецкая овчарка, чуть не загрызшая младенца в московском поселении Сосенском, отправится в питомник — трёхлетнюю собаку в скором времени заберёт заводчик, у которого её покупали. Как рассказала SHOT мама пострадавшего малыша, животное гуляло на их участке без поводка, потому как ранее не проявляло агрессии.
Собака, покусавшая младенца в Новой Москве. Видео © SHOT
Мальчика уже прооперировали. На данный момент он находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.
Напомним, в Новой Москве женщина оставила ребёнка в коляске на улице и на пару минут забежала в дом, а когда вернулась, увидела страшную картину: немецкая овчарка семьи терзала малыша на снегу. У мальчика диагностировали множественные раны живота, спины, ног, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Врачи пока не дают прогнозов. Полиция проводит проверку.
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