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10 декабря, 14:51

Раскрыта судьба огромной овчарки, чуть не загрызшей малыша в Новой Москве

SHOT: Напавшая на младенца в Новой Москве немецкая овчарка отправится в питомник

Немецкая овчарка, чуть не загрызшая младенца в московском поселении Сосенском, отправится в питомник — трёхлетнюю собаку в скором времени заберёт заводчик, у которого её покупали. Как рассказала SHOT мама пострадавшего малыша, животное гуляло на их участке без поводка, потому как ранее не проявляло агрессии.

Собака, покусавшая младенца в Новой Москве. Видео © SHOT

Мальчика уже прооперировали. На данный момент он находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

В Армении семилетний ребёнок погиб во время бегства от бродячих собак

В Армении семилетний ребёнок погиб во время бегства от бродячих собак

Напомним, в Новой Москве женщина оставила ребёнка в коляске на улице и на пару минут забежала в дом, а когда вернулась, увидела страшную картину: немецкая овчарка семьи терзала малыша на снегу. У мальчика диагностировали множественные раны живота, спины, ног, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Врачи пока не дают прогнозов. Полиция проводит проверку.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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