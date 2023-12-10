Раскрыта судьба огромной овчарки, чуть не загрызшей малыша в Новой Москве

Немецкая овчарка, чуть не загрызшая младенца в московском поселении Сосенском, отправится в питомник — трёхлетнюю собаку в скором времени заберёт заводчик, у которого её покупали. Как рассказала SHOT мама пострадавшего малыша, животное гуляло на их участке без поводка, потому как ранее не проявляло агрессии.

Собака, покусавшая младенца в Новой Москве. Видео © SHOT

Мальчика уже прооперировали. На данный момент он находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.