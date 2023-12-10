Немецкая овчарка напала на спящего младенца в Москве, малыш в критическом состоянии

Немецкая овчарка напала на спящего в коляске младенца в Новой Москве. Ребёнок в критическом состоянии, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне в поселении Сосенское. 33-летняя мать оставила своего трёхмесячного сына в коляске на улице возле дома с собакой семьи, а сама забежала внутрь на пару минут. Когда женщина вернулась, то увидела, что овчарка вытащила мальчика из коляски и терзает его на снегу.

Сейчас малыш в реанимации. У него множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Врачи пока не дают никаких прогнозов.