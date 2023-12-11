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После нападения овчарки на младенца в Новой Москве возбуждено два уголовных дела

11 декабря, 07:30
<p>Трёхмесячный ребёнок находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Фото ©<a href="https://unsplash.com/photos/tan-dog-NuQ4ce_CIVI" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Lesly Juarez / Unsplash </a></p>

Трёхмесячный ребёнок находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Фото © Lesly Juarez / Unsplash

После нападения овчарки на спящего младенца в коляске в Новой Москве возбуждено два уголовных дела — за причинение тяжкого вреда здоровью и за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом стало известно SHOT.

Два уголовных дела возбуждено после нападения овчарки на спящего младенца в коляске в Новой Москве. Видео © SHOT

По данным телеграмм-канала, семья у пострадавшего малыша полная и многодетная — у мальчика есть братья 8 и 10 лет и 5-летняя сестра. Сейчас трёхмесячный ребёнок в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

Раскрыта судьба огромной овчарки, чуть не загрызшей малыша в Новой Москве

Раскрыта судьба огромной овчарки, чуть не загрызшей малыша в Новой Москве

Ранее Лайф сообщал, что жительница поселения Сосенское оставила трёхмесячного сына в коляске буквально на пару минут, чтобы забежать в дом, а когда вернулась, собака, которая гуляла на участке без поводка, уже терзала ребёнка на снегу. Мальчика прооперировали. Ребёнку диагностировали множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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