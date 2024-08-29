Мирошник: Связь с жителями Курской области после вторжения ВСУ сильно осложнена
Связь с жителями Курской области, которую атаковали Вооружённые силы Украины (ВСУ), сильно осложнена. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Координация с людьми, которые остались на территории, очень сильно осложнена», — приводит РИА «Новости» слова посла.
Мирошник уточнил, что контакты с курянами поддерживают те, кто совершает вылазки в приграничные районы. Они рискуют своими жизнями, чтобы помочь тайно вывезти местных жителей, которые не смогли уехать, например, маломобильных.
«По сути дела, они тайными тропами вводят и выводят людей с территории, где пока хозяйничают украинские боевики. Они являются связующим звеном: говорят, в каком состоянии дома — уничтожены или не уничтожены, нужно ли покормить собаку», — подчеркнул представитель МИД РФ.
Посол дополнил, что куряне отказываются покидать дома по разным причинам. Многие не желают оставлять своё хозяйство или покидать территорию исходя из своих соображений, подытожил Мирошник.
А ранее Life.ru рассказывал, что эвакуированные жители Суджанского района под Курском сплавлялись по реки с детьми и прятались в кустах, когда ВСУ вторглись в регион. По словам местных жителей, украинские военные стреляли во всё, что только двигалось. Между тем в зону отселения в регионе попали 152 тысячи человек, свыше 133 тысяч уже покинули опасную зону.
Telegram / Алексей Смирнов