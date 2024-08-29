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Регион
29 августа, 07:23

Мирошник: Связь с жителями Курской области после вторжения ВСУ сильно осложнена

Связь с жителями Курской области, которую атаковали Вооружённые силы Украины (ВСУ), сильно осложнена. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Координация с людьми, которые остались на территории, очень сильно осложнена», — приводит РИА «Новости» слова посла.

Мирошник уточнил, что контакты с курянами поддерживают те, кто совершает вылазки в приграничные районы. Они рискуют своими жизнями, чтобы помочь тайно вывезти местных жителей, которые не смогли уехать, например, маломобильных.

«По сути дела, они тайными тропами вводят и выводят людей с территории, где пока хозяйничают украинские боевики. Они являются связующим звеном: говорят, в каком состоянии дома — уничтожены или не уничтожены, нужно ли покормить собаку», — подчеркнул представитель МИД РФ.

Посол дополнил, что куряне отказываются покидать дома по разным причинам. Многие не желают оставлять своё хозяйство или покидать территорию исходя из своих соображений, подытожил Мирошник.

Пленный боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских под Курском
Пленный боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских под Курском

А ранее Life.ru рассказывал, что эвакуированные жители Суджанского района под Курском сплавлялись по реки с детьми и прятались в кустах, когда ВСУ вторглись в регион. По словам местных жителей, украинские военные стреляли во всё, что только двигалось. Между тем в зону отселения в регионе попали 152 тысячи человек, свыше 133 тысяч уже покинули опасную зону.

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Telegram / Алексей Смирнов

Дарья Нарыкова
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