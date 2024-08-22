Более 150 тысяч жителей Курской области попали в зону отселения из-за атаки ВСУ
Смирнов: В зону отселения в Курской области попали 152 тысячи человек
Восемь районов Курской области с общим населением более 152 тысяч человек необходимо эвакуировать, свыше 133 тысяч человек уже покинули опасную зону. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«В зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области с численностью жителей 152 566 человек. По состоянию на сегодня, выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек, продолжаем отселение людей в безопасные места», — рассказал врио главы региона президенту России Владимиру Путину.
Ранее оперштаб Курской области решил распространить обязательную эвакуацию на весь Глушковский район. Руководить процессом будут силовые структуры, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот".
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