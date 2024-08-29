ВС России освободили ещё два населённых пункта в ЛНР и ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Николаевку в ДНР и Стельмаховку в ЛНР
За минувшие сутки российские войска освободили ещё два населённых пункта в ЛНР и ДНР. Речь идёт о посёлках Стельмаховка и Николаевка, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённый пункт Стельмаховка (ЛНР)», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В свою очередь освобождение Николаевки в ДНР является заслугой подразделений группировки войск «Центр». Наши бойцы, как подчеркнули в министерстве, продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.
Как уже сообщал Life.ru, российские войска неудержимо теснят ВСУ в ДНР, освобождая один населённый пункт за другим каждый день. Так, 19 августа стало известно о взятии под контроль Артёмово и Нью-Йорка, 20 августа российские бойцы освободили Новгородское, разбив крупную группировку противника, 21 августа в зону влияния ВС РФ перешёл населённый пункт Желанное, 22 августа под наш контроль перешёл населённый пункт Межевое. А 27 августа и накануне были освобождены Орловка и Камышевка в ДНР.
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