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29 августа, 11:44

Лавров оценил шансы на переговоры с Украиной после «авантюры» ВСУ в Курской области

Лавров: РФ была готова к переговорам с Киевом до «авантюры» в Курской области

Москва была готова к переговорам с Киевом, но после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область эта тема стала не актуальной. С таким заявлением в четверг, 29 августа, выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции после переговоров с сенегальским коллегой Ясином Фалем он напомнил, что в июне российский лидер Владимир Путин в очередной раз выступил с мирной инициативой. По словам Лаврова, к этому моменту прежние договорённости уже были разрушены, они саботировались Киевом и Западом.

«Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений, хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счёт становятся неактуальными», — отметил министр.

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Как сообщал Life.ru, в середине июня Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, Запорожской области и Херсонщины, а также официально отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. По словам президента РФ, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. Путин тогда подчеркнул, что именно Запад помешал Киеву принять условия и пойти на перемирие.

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VK / МИД России

Никита Осипов
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