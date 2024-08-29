Лавров оценил шансы на переговоры с Украиной после «авантюры» ВСУ в Курской области

Москва была готова к переговорам с Киевом, но после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область эта тема стала не актуальной. С таким заявлением в четверг, 29 августа, выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции после переговоров с сенегальским коллегой Ясином Фалем он напомнил, что в июне российский лидер Владимир Путин в очередной раз выступил с мирной инициативой. По словам Лаврова, к этому моменту прежние договорённости уже были разрушены, они саботировались Киевом и Западом.

«Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений, хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счёт становятся неактуальными», — отметил министр.