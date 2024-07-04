Путин предложил базу по переговорам с Украиной и напомнил о виновнике их срыва в 2022 году
Путин: Мир на Украине может быть достигнут на базе стамбульских договорённостей
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Договорённости, которых Москва и Киев достигли в Стамбуле, по-прежнему могут стать фундаментом для мирного урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс", заодно выразив благодарность турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за организацию встречи делегаций РФ и Украины в марте 2022 года.
"Стамбульские договорённости никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. <...> Эти договорённости остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", — напомнил российский лидер.
Владимир Путин также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от участия в переговорах. Зато Киевом по наущению Соединённых Штатов такое решение было принято и о нём было объявлено публично.
Напомним, что в середине июня Владимир Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официальной отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. В этом случае огонь с российской стороны будет прекращён без промедлений. В свою очередь, Киев в очередном порыве категоричности сразу же отверг предложение. Украинскую реакцию прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, указав, что условия следующего мирного предложения могут оказаться куда менее привлекательными для киевского режима. А сегодня во время выступления на саммите ШОС Путин заявил, что российский план по мирному урегулированию конфликта позволит в кратчайшие сроки остановить боевые действия и сохранить жизни людей, для этого требуется лишь готовность Киева и Запада.