Путин предложил базу по переговорам с Украиной и напомнил о виновнике их срыва в 2022 году

Договорённости, которых Москва и Киев достигли в Стамбуле, по-прежнему могут стать фундаментом для мирного урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс", заодно выразив благодарность турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за организацию встречи делегаций РФ и Украины в марте 2022 года.

"Стамбульские договорённости никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. <...> Эти договорённости остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", — напомнил российский лидер.