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29 августа, 07:32

ЦРУ признало, что обсуждает с Киевом попытки ВСУ закрепиться в Курской области

Замдиректора ЦРУ Коэн заявил о планах ВСУ удерживать часть Курской области

Американские власти не готовы высказываться и давать оценки касательно атаки ВСУ на Курскую область. Об этом рассказал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн в среду на конференции по безопасности в штате Мэриленд, которую транслировал телеканал C-SPAN.

«Думаю, значимость ещё предстоит узнать. Они остаются в России. Они возводят оборонительные сооружения. Насколько мы можем сказать, и согласно нашим обсуждениям, по всей видимости, есть намерение удерживать какую-то часть этой территории в течение какого-то времени», — считает Коэн.

Также он отметил, что российские войска не упускают возможности контратаковать и освобождать свои территории от украинских солдат.

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Недавно экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что решение киевского режима идти на Курскую область было очень глупым. Он отметил, что ВСУ теряют людей и боеприпасы, не имея при этом стабильного пополнения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gil C

Николай Рюмин
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