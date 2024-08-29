ЦРУ признало, что обсуждает с Киевом попытки ВСУ закрепиться в Курской области

Американские власти не готовы высказываться и давать оценки касательно атаки ВСУ на Курскую область. Об этом рассказал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн в среду на конференции по безопасности в штате Мэриленд, которую транслировал телеканал C-SPAN.

«Думаю, значимость ещё предстоит узнать. Они остаются в России. Они возводят оборонительные сооружения. Насколько мы можем сказать, и согласно нашим обсуждениям, по всей видимости, есть намерение удерживать какую-то часть этой территории в течение какого-то времени», — считает Коэн.

Также он отметил, что российские войска не упускают возможности контратаковать и освобождать свои территории от украинских солдат.