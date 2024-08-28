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Регион
28 августа, 20:32

«Глупая операция»: В США оценили вылазку боевиков ВСУ в Курскую область

Политолог Миршаймер: ВСУ начали удивительно глупую операцию в Курской области

Украина выбрала глупую тактику, когда решила отправить боевиков в Курскую область. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

«Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе», — сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что ситуация в ДНР для ВСУ ухудшается с каждым днём. Он добавил, что попытка атаки только ускорит крах киевского режима. По его словам, Россия идёт к победе постепенно, но верно.

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Ранее отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что солдаты украинской армии погибают в Курской области из-за политических целей Зеленского. По его словам, лидер киевского режима отправил своих людей в мясорубку, чтобы мировое сообщество трубило о якобы «вторжении» Украины в РФ. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов отметил, что ВС РФ нанесли серьёзное поражение подразделениям ВСУ в регионе. По последним данным, за время вылазки украинских боевиков, армия Незалежной лишилась не менее 7000 человек.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

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Telegram / Азов*

Александра Мышляева
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