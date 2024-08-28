Солдаты украинской армии погибают в Курской области из-за политических целей Зеленского, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон. Он считает, что лидер киевского режима отправил своих людей в мясорубку, чтобы мировое сообщество трубило о якобы «вторжении» Украины в РФ.

«И что это за вторжение? Люди умирают, и они ещё умрут, они даже не могут получить еду и воду, они окружены», — отметил Уилкерсон в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.

Экс-военный добавил, что киевский режим под Курском теряет лучших бойцов. В это время, по словам полковника, в ДНР солдатам ВСУ приходится сдаваться в плен из-за нехватки живой силы.

Напомним, на сегодняшний день с момента начала операции под Курском Украина потеряла до 7000 военнослужащих, 74 танка, четыре РСЗО HIMARS. За прошедшие три недели с попытки нарушить обстановку внутри нашей страны, ВС РФ освободила в Донецкой Народной Республике Межевое, Желанное, Нью-Йорк, Артёмово, Свиридоновку, Ивановку и Лисичное.