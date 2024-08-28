«Это были немцы»: Российские бойцы отправили потомков гитлеровцев к праотцам под Курском
Спецназ «Ахмат» отчитался о ликвидации польских и немецких наёмников под Курском
На пути российского спецназа «Ахмат» в Курской области неоднократно встречались наёмники из ФРГ и Польши, которые выдавали себя иностранным говором во время тесных огневых контактов. По итогам боестолкновений пособники украинских боевиков повторяли незавидную судьбу своих предков, которые однажды уже ступали на эту землю.
«Мы встречались здесь с иностранными наёмниками. Это были немцы и представители из Польши. Когда мы сходились с ними в бою, по их диалогам понимали, что это иностранцы. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», — поделился с ТАСС боец «Ахмата» с позывным Каштан.
А тем временем российская авиация и тактические ракетные силы продолжают сокращать численность иностранных наёмников на Украине. Отступающие подразделения ВСУ даже не пытаются эвакуировать тела павших «побратимов». Отчаявшись, киевский режим решил искать зарубежных бойцов с помощью соцсетей.
VK / Минобороны России