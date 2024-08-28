На пути российского спецназа «Ахмат» в Курской области неоднократно встречались наёмники из ФРГ и Польши, которые выдавали себя иностранным говором во время тесных огневых контактов. По итогам боестолкновений пособники украинских боевиков повторяли незавидную судьбу своих предков, которые однажды уже ступали на эту землю.

«Мы встречались здесь с иностранными наёмниками. Это были немцы и представители из Польши. Когда мы сходились с ними в бою, по их диалогам понимали, что это иностранцы. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», — поделился с ТАСС боец «Ахмата» с позывным Каштан.