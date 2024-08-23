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23 августа, 20:53

На популярной американской платформе ищут наёмников для ВСУ

На платформе Reddit появилось объявление о поиске операторов БПЛА для ВСУ

На популярной американской платформе Reddit появилось объявление о поиске наёмников для Вооружённых сил Украины. В частности, речь шла об операторах беспилотных летательных аппаратов.

В объявлении говорилось, что 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ нужно 10 человек для взвода иностранных операторов дронов. Кандидат должен иметь опыт боёв в зоне специальной военной операции, а также ему надо владеть хотя бы на базовом уровне русским и украинским языками. После месячной тренировки соискателям обещают предложить контракты.

Разместивший сообщение об этой вакансии пользователь описал себя как иностранца, работавшего с этим украинским подразделением не менее двух месяцев. Модераторы на Reddit отметили, что список вакансий был проверен украинской НПО Protect a Volunteer.

В то же время представители 1-го отдельного штурмового батальона ВСУ под кодовым названием «Да Винчи» заявили, что приветствуют иностранцев в своём подразделении. Они также подчеркнули, что могут предложить им до 120 тысяч гривен в месяц, снаряжение, оборудование и оружие.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные уничтожили до 60 военных ВСУ во время попытки их захода в Русскую Конопельку в Курской области. Среди ликвидированных — наёмники из американской ЧВК Forward Observation Group.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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